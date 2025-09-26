200 євро це скільки гривень сьогодні
- Офіційний курс євро в Україні станом на 26 вересня становить 48,71 гривні.
- Для купівлі 200 євро в банку потрібно близько 9 800 гривень, а в обміннику – близько 9 780 гривень.
Курс євро в Україні стабільний. Ця валюта відчутно зросла з початку року. Водночас у вересні різких коливань на валютному ринку не відбувалося.
Який курс євро зараз?
Станом на 26 вересня, офіційний курс євро в Україн – 48,71 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
У банках середній курс євро, як повідомляє видання "Мінфін", такий:
- купівля – 48,20 гривні за євро;
- продаж – 49 гривні за євро.
В обмінниках, своєю чергою, середній курс євро такий:
- купівля – 48,70 гривні за євро;
- продаж – 48,90 гривні за євро.
Важливо! Курс може відрізнятися, залежно від місця обміну.
Яка сума потрібна, аби купити 200 євро 26 вересня?
- у банку для придбання 200 євро необхідно орієнтовно – 9 800 гривень;
- а от в обміннику така покупка обійдеться у приблизно – 9 780 гривень.
Скільки можна отримати за 200 євро зараз?
- якщо обмінювати 200 євро у банку, можна отримати орієнтовно – 9 640 гривень;
- за 200 євро в обміннику вдасться виручити уже приблизно – 9 740 гривень.
Що потрібно знати про курс євро?
У вересні курс євро не зазнаватиме вагомих змін. Він перебуватиме в межах – 48 – 49,50 гривень.
В кінці місяця курс також відчутно не зміниться. З 29 вересня по 5 жовтня євро перебуватиме в межах: 47,5 – 49 гривні за євро на міжбанку, 48 – 49,50 гривні за євро на готівковому ринку.
