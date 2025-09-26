Курс євро в Україні стабільний. Ця валюта відчутно зросла з початку року. Водночас у вересні різких коливань на валютному ринку не відбувалося.

Який курс євро зараз? Станом на 26 вересня, офіційний курс євро в Україн – 48,71 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. У банках середній курс євро, як повідомляє видання "Мінфін", такий: купівля – 48,20 гривні за євро;

продаж – 49 гривні за євро. В обмінниках, своєю чергою, середній курс євро такий: купівля – 48,70 гривні за євро;

продаж – 48,90 гривні за євро. Важливо! Курс може відрізнятися, залежно від місця обміну. Яка сума потрібна, аби купити 200 євро 26 вересня? у банку для придбання 200 євро необхідно орієнтовно – 9 800 гривень;

а от в обміннику така покупка обійдеться у приблизно – 9 780 гривень. Скільки можна отримати за 200 євро зараз? якщо обмінювати 200 євро у банку, можна отримати орієнтовно – 9 640 гривень;

за 200 євро в обміннику вдасться виручити уже приблизно – 9 740 гривень. Що потрібно знати про курс євро? У вересні курс євро не зазнаватиме вагомих змін. Він перебуватиме в межах – 48 – 49,50 гривень.

В кінці місяця курс також відчутно не зміниться. З 29 вересня по 5 жовтня євро перебуватиме в межах: 47,5 – 49 гривні за євро на міжбанку, 48 – 49,50 гривні за євро на готівковому ринку. Цікаво! Раніше ми розповідали в яких країнах ЄС основна валюта не євро.