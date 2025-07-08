Курс євро стабілізувався: НБУ тримає валюту на одній позначці вже декілька днів

Офіційний курс євро втратив знову ціну. Тепер валюта майже 49 гривень. Водночас курс долара дорожчає сьогодні. Крім того, на завтра ціна знову сягне нової позначки.

Офіційний курс валют

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,79 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 6 копійок проти 7 липня. Офіційний курс євро складає 49,02 гривні, тобто ціна впала на 10 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Станом на 9 липня курс валют буде такий:

долар – 41,84 гривні;

євро – 49,05 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на 8 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,47 гривні , продаж – по 42,08 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,80 гривні , продаж – по 41,80 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 41,50 гривні, продаж – по 41,85 гривні.

Чи буде євро дорожчати надалі

Прогнозується, що цього тижня євро на міжбанку та на готівковому ринку перебуватиме на рівні 46,50 гривні та 49 гривень.

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, навіть якщо євро дорожчатиме, то курс долара залишатиметься без змін, і навпаки, якщо дорожчатиме долар, то євро буде спокійним. Банкір називає це асинхронними діями.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Ми можемо лише окреслити низку чинників, від яких може залежати вартість євро та співвідношення цієї валюти до курсу долара.

До цих чинників входять як економічні взаємини США та ЄС, так і вартість нафти й газу у контексті конфлікту на Близькому Сході.