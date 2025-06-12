Абсолютний рекорд: офіційний курс євро вище 48 гривень

НБУ вперше встановив курс офіційного євро на рівні у понад 48 гривень з 13 червня. Натомість долар показує спад як сьогодні, так і завтра.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,51 гривні. Тобто ціна валюти впала на 4 копійки проти 11 червня. Офіційний курс євро натомість становить 47,45 гривні. Тобто ціна впала на 5 копійок.

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Станом на 13 червня курс НБУ буде такий:

долар – 41,48 гривні,

євро – 48,08 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 12 червня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,85 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,55 гривні , продаж – по 41,58 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41,30 гривні, продаж – по 41,61 гривні.

Який курс євро прогнозують наступного тижня

У прогнозах для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий заявив, що торги пари долар/євро визначатиме поточний курс європейської валюти. Відтак, 1 євро дорівнюватиме 1,12 – 1,15 євро.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Звісно коридор допустимих коливань євро в Україні є досить широким, однак основні зміни відбуватимуться в межах 46,50 – 47,50 гривні за євро.

Крім того, Лєсовий додає, що зараз відсутні причини для зміцнення долара, а тому євро також не ростиме.