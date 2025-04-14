Укр Рус
Економіка Новини економіки Валюта дорожчає: скільки гривень можна отримати за здачу 500 євро сьогодні
14 квітня, 16:35
1

Валюта дорожчає: скільки гривень можна отримати за здачу 500 євро сьогодні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс євро в Україні на 7 квітня складає 46,92 гривні.
  • Середній курс євро в банках: купівля – 46,45 гривні, продаж – 46,75 гривні; в обмінниках: купівля – 46,67 гривні, продаж – 46,98 гривні.

Курс євро сильно подорожчав після вихідних. Зміни на валютному ринку відчутні. Проте, варто зауважити, що загалом ситуація стабільна.

Як змінився курс євро

Станом на 14 квітня, офіційний курс євро в Україні склав – 46,92 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Європейські енергетичні компанії обдумують повернення імпорту газу з Росії

За даними "Мінфіну", курс євро у банках в середньому складає:

  • купівля – 46,45 гривні за євро;
  • продаж – 46,75 гривні за євро.

В обмінниках ситуація дещо інша:

  • купівля – 46,67 гривні за євро;
  • продаж – 46,98 гривні за євро.

Скільки можна виручити за здачу 500 євро сьогодні

  • якщо здавати 500 євро у банк, то можна отримати приблизно – 23 225 гривень;
  • при здачі 500 євро в обміннику, можна отримати в середньому – 23 335 гривень.

За скільки сьогодні можна купити 500 євро

  • щоб купити 500 євро в банку, сьогодні потрібно орієнтовно – 23 375 гривень;
  • для придбання 500 євро в обміннику необхідно мати в середньому – 23 490 гривень.