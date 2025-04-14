Как изменился курс евро

По состоянию на 14 апреля, официальный курс евро в Украине составил – 46,92 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По данным "Минфина", курс евро в банках в среднем составляет:

покупка – 46,45 гривны за евро;

продажа – 46,75 гривны за евро.

В обменниках ситуация несколько иная:

покупка – 46,67 гривны за евро;

продажа – 46,98 гривны за евро.

Сколько можно выручить за сдачу 500 евро сегодня

если сдавать 500 евро в банк , то можно получить примерно – 23 225 гривен;

, то можно получить примерно – 23 225 гривен; при сдаче 500 евро в обменнике, можно получить в среднем – 23 335 гривен.

За сколько сегодня можно купить 500 евро