Как изменился курс евро
По состоянию на 14 апреля, официальный курс евро в Украине составил – 46,92 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По данным "Минфина", курс евро в банках в среднем составляет:
- покупка – 46,45 гривны за евро;
- продажа – 46,75 гривны за евро.
В обменниках ситуация несколько иная:
- покупка – 46,67 гривны за евро;
- продажа – 46,98 гривны за евро.
Сколько можно выручить за сдачу 500 евро сегодня
- если сдавать 500 евро в банк, то можно получить примерно – 23 225 гривен;
- при сдаче 500 евро в обменнике, можно получить в среднем – 23 335 гривен.
За сколько сегодня можно купить 500 евро
- чтобы купить 500 евро в банке, сегодня нужно ориентировочно – 23 375 гривен;
- для приобретения 500 евро в обменнике необходимо иметь в среднем – 23 490 гривен.