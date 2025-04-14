Як змінився курс євро

Станом на 14 квітня, офіційний курс євро в Україні склав – 46,92 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними "Мінфіну", курс євро у банках в середньому складає:

купівля – 46,45 гривні за євро;

продаж – 46,75 гривні за євро.

В обмінниках ситуація дещо інша:

купівля – 46,67 гривні за євро;

продаж – 46,98 гривні за євро.

Скільки можна виручити за здачу 500 євро сьогодні

якщо здавати 500 євро у банк , то можна отримати приблизно – 23 225 гривень;

, то можна отримати приблизно – 23 225 гривень; при здачі 500 євро в обміннику, можна отримати в середньому – 23 335 гривень.

За скільки сьогодні можна купити 500 євро