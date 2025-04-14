Як змінився курс євро
Станом на 14 квітня, офіційний курс євро в Україні склав – 46,92 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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За даними "Мінфіну", курс євро у банках в середньому складає:
- купівля – 46,45 гривні за євро;
- продаж – 46,75 гривні за євро.
В обмінниках ситуація дещо інша:
- купівля – 46,67 гривні за євро;
- продаж – 46,98 гривні за євро.
Скільки можна виручити за здачу 500 євро сьогодні
- якщо здавати 500 євро у банк, то можна отримати приблизно – 23 225 гривень;
- при здачі 500 євро в обміннику, можна отримати в середньому – 23 335 гривень.
За скільки сьогодні можна купити 500 євро
- щоб купити 500 євро в банку, сьогодні потрібно орієнтовно – 23 375 гривень;
- для придбання 500 євро в обміннику необхідно мати в середньому – 23 490 гривень.