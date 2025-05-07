7 травня, 16:26
Вдалий час для покупки: скільки гривень зараз в 500 євро
Основні тези
- Офіційний курс євро в Україні станом на 7 травня – 46,96 гривні.
- Середній банківський курс: купівля – 46,80 гривні, продаж – 47,45 гривні; в обмінниках: купівля – 47,25 гривні, продаж – 47,42 гривні.
Курс євро в Україні залишається стабільним. Ситуація на ринку помітно "заспокоїлась" після вагомих коливань, що виникли у квітні.
Як змінився курс євро в Україні
7 травня офіційний курс в Україні складає – 46,96 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Дані "Мінфін" показують, що середній банківський курс євро змінився таким чином:
- купівля – 46,80 гривні за євро;
- продаж – 47,45 гривні за євро.
Зміни відчуваються і в обмінниках, там середній курс такий:
- купівля – 47,25 гривні за євро;
- продаж – 47,42 гривні за євро.
Скільки можна отримати гривень при обміні 500 євро сьогодні
- при обміні 500 євро в банку можна виручити орієнтовно – 23 400 гривень;
- в обмінниках за 500 євро сьогодні можна отримати приблизно – 23 625 гривень.
За скільки можна придбати 500 євро сьогодні
- придбати 500 євро в банку сьогодні можна за приблизно – 23 725 гривень;
- покупка 500 євро в обміннику обійдеться у майже – 23 710 гривень.