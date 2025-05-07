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7 травня, 16:26
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Вдалий час для покупки: скільки гривень зараз в 500 євро

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс євро в Україні станом на 7 травня – 46,96 гривні.
  • Середній банківський курс: купівля – 46,80 гривні, продаж – 47,45 гривні; в обмінниках: купівля – 47,25 гривні, продаж – 47,42 гривні.

Курс євро в Україні залишається стабільним. Ситуація на ринку помітно "заспокоїлась" після вагомих коливань, що виникли у квітні.

Як змінився курс євро в Україні

7 травня офіційний курс в Україні складає – 46,96 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Дані "Мінфін" показують, що середній банківський курс євро змінився таким чином:

  • купівля – 46,80 гривні за євро;
  • продаж – 47,45 гривні за євро.

Зміни відчуваються і в обмінниках, там середній курс такий:

  • купівля – 47,25 гривні за євро;
  • продаж – 47,42 гривні за євро.

Скільки можна отримати гривень при обміні 500 євро сьогодні

  • при обміні 500 євро в банку можна виручити орієнтовно – 23 400 гривень;
  • в обмінниках за 500 євро сьогодні можна отримати приблизно – 23 625 гривень.

За скільки можна придбати 500 євро сьогодні

  • придбати 500 євро в банку сьогодні можна за приблизно – 23 725 гривень;
  • покупка 500 євро в обміннику обійдеться у майже – 23 710 гривень.