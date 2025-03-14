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14 березня, 16:41
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Скільки гривень можна отримати за 500 євро сьогодні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс євро в Україні станом на 14 березня – 45 гривень за євро.
  • У банках курс купівлі – 44,90 гривні, продажу – 45,45 гривні.

З початку березня курс євро подорожчав. Ця тенденція триває. Однак, варто зауважити, що НБУ контролює ситуацію на валютному ринку і не допускає вагомих коливань.

Яка вартість 1 євро сьогодні

Станом на 14 березня, офіційний курс євро в Україні – 45 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Зверніть увагу! На початку тижня (10 березня) курс євро був на рівні – 44,73 гривні за євро.

Відповідно до даних "Мінфіну", середній курс євро у банках змінився так:

  • купівля – 44,90 гривні за євро;
  • продаж – 45,45 гривні за євро.

В обмінниках середній курс євро сьогодні такий:

  • купівля – 45,01 гривні за євро;
  • продаж – 45,25 гривні за євро.

За скільки сьогодні можна купити 500 євро

  • щоб купити 500 євро у банку сьогодні потрібно витратити приблизно 22 725 гривень;
  • для придбання 500 євро в обміннику необхідно мати орієнтовно 22 625 гривень.

Скільки можна отримати при здачі 500 євро сьогодні

  • якщо здавати 500 євро у банку, можна отримати приблизно 22 450 гривень;
  • при обміні 500 євро в обмінному пункті можна отримати десь 22 505 гривень.