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25 червня, 16:29
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Курс знову пішов вгору: скільки гривень у 300 євро сьогодні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс євро на 25 червня становить 48,50 гривні за євро за даними НБУ.
  • Середній банківський курс: купівля 48,15 гривні, продаж 48,80 гривні; в обмінниках: купівля 48,60 гривні, продаж 48,75 гривні.

Курс євро відчутно виріс в червні. Ця валюта продовжує дорожчати. Деінде євро зараз сягає 49.

Що відбувається з курсом євро

Станом на 25 червня, офіційний курс євро сягнув – 48,50 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як показують дані "Мінфіну", середній банківський курс євро змінився так:

  • купівля – 48,15 гривні за євро;
  • продаж – 48,80 гривні за євро.

В обмінниках ситуація наступна:

  • купівля – 48,60 гривні за євро;
  • продаж – 48,75 гривні за євро.

Яка сума гривень потрібна, щоб купити 300 євро

  • щоб придбати 300 євро у банку сьогодні потрібно приблизно – 14 640 гривень;
  • для придбання 300 євро в обміннику необхідно уже – 14 625 гривень.

Скільки гривень в 300 євро зараз

  • при обміні 300 євро у банку, можна отримати приблизно – 14 445 гривень;
  • якщо обмінювати 300 євро в обміннику, можна отримати орієнтовно – 14 580 гривень.