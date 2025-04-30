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30 квітня, 15:27
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Зараз вдалий час: скільки сьогодні треба гривень, аби купити 500 євро

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс євро в Україні станом на 30 квітня складає 47,29 гривні.
  • Для покупки 500 євро в банку потрібно мати приблизно 23 875 гривень, а в обміннику – 23 795 гривень.

У квітні курс євро відчутно зріс. Після доволі вагомого збільшення, ситуація стабілізувалась. Зараз курс євро дещо знизився.

Як змінився курс євро перед 1 травня

Станом на 30 квітня, офіційний курс євро в Україні складає – 47,29 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як вказує видання "Мінфін", зараз курс євро трохи знизився. Зокрема, у банку він в середньому такий:

  • купівля – 47 гривні за євро;
  • продаж – 47,75 гривні за євро.

В обмінниках ситуація дещо інша:

  • купівля – 47,40 гривні за євро;
  • продаж – 47,59 гривні за євро.

Яку суму гривень потрібно мати сьогодні, аби купити 500 євро

  • якщо покупка 500 євро відбувається у банку, потрібно мати орієнтовно – 23 875 гривень;
  • для покупки 500 євро в обміннику необхідно уже – 23 795 гривень.

Скільки можна отримати при покупці 500 євро в кінці квітня

  • при обміні 500 євро у банку, є можливість виручити десь – 23 500 гривень;
  • якщо обмінювати 500 євро в обміннику, можна отримати приблизно – 23 700 гривень.