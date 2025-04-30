Як змінився курс євро перед 1 травня

Станом на 30 квітня, офіційний курс євро в Україні складає – 47,29 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як вказує видання "Мінфін", зараз курс євро трохи знизився. Зокрема, у банку він в середньому такий:

купівля – 47 гривні за євро;

продаж – 47,75 гривні за євро.

В обмінниках ситуація дещо інша:

купівля – 47,40 гривні за євро;

продаж – 47,59 гривні за євро.

Яку суму гривень потрібно мати сьогодні, аби купити 500 євро

якщо покупка 500 євро відбувається у банку, потрібно мати орієнтовно – 23 875 гривень;

для покупки 500 євро в обміннику необхідно уже – 23 795 гривень.

Скільки можна отримати при покупці 500 євро в кінці квітня