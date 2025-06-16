Курс росте і надалі: скільки гривень сьогодні можна отримати за 300 євро

Курс євро сильно змінився. Він відчутно подорожчав ще на початку червня. Ця тенденція продовжується і зараз.

Як змінився курс євро Офіційний курс євро дещо знизився і станом на 16 червня сягнув – 47,69 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також До 18-го пакета санкцій проти Росії внесуть правки про Білорусь: якими будуть нові обмеження Як зазначає "Мінфін", змінився і середній банківський курс: купівля – 47,60 гривні за євро;

продаж – 48,35 гривні за євро. В обмінниках зараз середній курс євро такий: купівля – 48,16 гривні за євро;

продаж – 48,34 гривні за євро. Скільки сьогодні можна отримати при обміні 300 євро якщо обмінювати 300 євро в банку, можна виручити орієнтовно – 14 280 гривень;

при обміні 300 євро в обміннику, є можливість виручити приблизно – 14 448 гривень. Скільки коштує купити 300 євро аби купити 300 євро у банку, сьогодні потрібно орієнтовно – 14 505 гривень;

щоб придбати 300 євро в обміннику, необхідно мати приблизно – 14 502 гривень.