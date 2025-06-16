16 червня, 16:30
Курс росте і надалі: скільки гривень сьогодні можна отримати за 300 євро
Основні тези
- Офіційний курс євро станом на 16 червня становить 47,69 гривні.
- При обміні 300 євро можна отримати від 14 280 до 14 448 гривень залежно від місця обміну.
Курс євро сильно змінився. Він відчутно подорожчав ще на початку червня. Ця тенденція продовжується і зараз.
Як змінився курс євро
Офіційний курс євро дещо знизився і станом на 16 червня сягнув – 47,69 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як зазначає "Мінфін", змінився і середній банківський курс:
- купівля – 47,60 гривні за євро;
- продаж – 48,35 гривні за євро.
В обмінниках зараз середній курс євро такий:
- купівля – 48,16 гривні за євро;
- продаж – 48,34 гривні за євро.
Скільки сьогодні можна отримати при обміні 300 євро
- якщо обмінювати 300 євро в банку, можна виручити орієнтовно – 14 280 гривень;
- при обміні 300 євро в обміннику, є можливість виручити приблизно – 14 448 гривень.
Скільки коштує купити 300 євро
- аби купити 300 євро у банку, сьогодні потрібно орієнтовно – 14 505 гривень;
- щоб придбати 300 євро в обміннику, необхідно мати приблизно – 14 502 гривень.