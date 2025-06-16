Как изменился курс евро
Официальный курс евро несколько снизился и по состоянию на 16 июня достиг – 47,69 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как отмечает "Минфин", изменился и средний банковский курс:
- покупка – 47,60 гривны за евро;
- продажа – 48,35 гривны за евро.
В обменниках сейчас средний курс евро такой:
- покупка – 48,16 гривны за евро;
- продажа – 48,34 гривны за евро.
Сколько сегодня можно получить при обмене 300 евро
- если обменивать 300 евро в банке, можно выручить ориентировочно – 14 280 гривен;
- при обмене 300 евро в обменнике, есть возможность выручить примерно – 14 448 гривен.
Сколько стоит купить 300 евро
- чтобы купить 300 евро в банке, сегодня нужно ориентировочно – 14 505 гривен;
- дабы приобрести 300 евро в обменнике, необходимо иметь примерно – 14 502 гривен.