Як змінився курс євро
Офіційний курс євро дещо знизився і станом на 16 червня сягнув – 47,69 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як зазначає "Мінфін", змінився і середній банківський курс:
- купівля – 47,60 гривні за євро;
- продаж – 48,35 гривні за євро.
В обмінниках зараз середній курс євро такий:
- купівля – 48,16 гривні за євро;
- продаж – 48,34 гривні за євро.
Скільки сьогодні можна отримати при обміні 300 євро
- якщо обмінювати 300 євро в банку, можна виручити орієнтовно – 14 280 гривень;
- при обміні 300 євро в обміннику, є можливість виручити приблизно – 14 448 гривень.
Скільки коштує купити 300 євро
- аби купити 300 євро у банку, сьогодні потрібно орієнтовно – 14 505 гривень;
- щоб придбати 300 євро в обміннику, необхідно мати приблизно – 14 502 гривень.