Який зараз курс євро

Станом на 13 червня, офіційний курс євро в Україні збільшився і сягнув – 48,08 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Середній курс євро, як повідомляє "Мінфін", збільшився вагомо:

купівля – 47,50 гривні за євро;

продаж – 48,23 гривні за євро.

Дещо змінилась ситуація і в обмінниках

купівля – 47,95 гривні за євро;

продаж – 48,15 гривні за євро.

Яка сума гривень потрібна, щоб купити 500 євро сьогодні

Якщо купівля 500 євро відбувається у банку, то сьогодні доведеться витратити орієнтовно – 24 115 гривень.

Водночас в обміннику така покупка обійдеться у приблизно – 24 075 гривень.

Цікаво! Ще 3 тижні тому покупка 500 євро у банку обійшлася б в – 23 650 гривень, в обміннику – 23 590 гривень.

Скільки можна отримати при обміні 500 євро сьогодні

При обміні 500 євро в банку, можна отримати приблизно – 23 750 гривень.

А от в обміннику вдасться виручити орієнтовно – 23 975 гривень.

Зверніть увагу! У статті вказано середній курс, він може відрізнятися, залежно від фінансової установи.