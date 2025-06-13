Какой сейчас курс евро

По состоянию на 13 июня, официальный курс евро в Украине увеличился и достиг – 48,08 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Средний курс евро, как сообщает "Минфин", увеличился весомо:

покупка – 47,50 гривны за евро;

продажа – 48,23 гривны за евро.

Несколько изменилась ситуация и в обменниках

покупка – 47,95 гривны за евро;

продажа – 48,15 гривны за евро.

Какая сумма гривен нужна, чтобы купить 500 евро сегодня

Если покупка 500 евро происходит в банке, то сегодня придется потратить ориентировочно – 24 115 гривен.

В то же время в обменнике такая покупка обойдется в примерно – 24 075 гривен.

Интересно! Еще 3 недели назад покупка 500 евро в банке обошлась бы в – 23 650 гривен, в обменнике – 23 590 гривен.

Сколько можно получить при обмене 500 евро сегодня

При обмене 500 евро в банке, можно получить примерно – 23 750 гривен.

А вот в обменнике удастся выручить ориентировочно – 23 975 гривен.

Обратите внимание! В статье указан средний курс, он может отличаться, в зависимости от финансового учреждения.