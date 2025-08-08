Курс євро був нестабільним протягом перших двох місяців літа. Ця валюта то дорожчала, то різко дешевшала. Зараз євро знову демонструє зростання.

Як змінився курс євро в Україні? Станом на 8 серпня, офіційний курс євро в Україні – 48,28 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Що буде з інфляцією, ВВП та зарплатами: два прогнози для України на наступні 3 роки Середній курс євро у банках, як зазначає видання "Мінфін", такий: купівля – 48,03 гривні за євро;

продаж – 48,65 гривні за євро. Змінилась ситуація і в обмінниках: купівля – 48,30 гривні за євро;

продаж – 48,50 гривні за євро. Скільки гривень можна виручити за 300 євро зараз? якщо обмінювати 300 євро в банку, можна виручити орієнтовно – 14 409 гривень;

при обміні 300 євро в обміннику є можливість отримати приблизно – 14 490 гривень. Скільки треба гривень, щоб купити 300 євро? для покупки 300 євро у банку, потрібно орієнтовно – 14 595 гривень;

а для того, аби придбати 300 євро в обміннику необхідно уже приблизно – 14 550 гривень. Зверніть увагу! Курс може відрізнятись залежно від місця обміну.