Як змінився курс євро в Україні?
Станом на 8 серпня, офіційний курс євро в Україні – 48,28 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Середній курс євро у банках, як зазначає видання "Мінфін", такий:
- купівля – 48,03 гривні за євро;
- продаж – 48,65 гривні за євро.
Змінилась ситуація і в обмінниках:
- купівля – 48,30 гривні за євро;
- продаж – 48,50 гривні за євро.
Скільки гривень можна виручити за 300 євро зараз?
- якщо обмінювати 300 євро в банку, можна виручити орієнтовно – 14 409 гривень;
- при обміні 300 євро в обміннику є можливість отримати приблизно – 14 490 гривень.
Скільки треба гривень, щоб купити 300 євро?
- для покупки 300 євро у банку, потрібно орієнтовно – 14 595 гривень;
- а для того, аби придбати 300 євро в обміннику необхідно уже приблизно – 14 550 гривень.
Зверніть увагу! Курс може відрізнятись залежно від місця обміну.