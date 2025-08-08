Как изменился курс евро в Украине?

По состоянию на 8 августа, официальный курс евро в Украине – 48,28 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Средний курс евро в банках, как отмечает издание "Минфин", такой:

покупка – 48,03 гривны за евро;

продажа – 48,65 гривны за евро.

Изменилась ситуация и в обменниках:

покупка – 48,30 гривен за евро;

продажа – 48,50 гривны за евро.

Сколько гривен можно выручить за 300 евро сейчас?

если обменивать 300 евро в банке, можно выручить ориентировочно – 14 409 гривен;

при обмене 300 евро в обменнике есть возможность получить примерно – 14 490 гривен.

Сколько надо гривен, чтобы купить 300 евро?

для покупки 300 евро в банке, нужно ориентировочно – 14 595 гривен;

а для того, чтобы приобрести 300 евро в обменнике необходимо уже примерно – 14 550 гривен.

Обратите внимание! Курс может отличаться в зависимости от места обмена.