8 августа, 16:41
1

Сколько надо гривен, чтобы купить 300 евро после скачка курса

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Официальный курс евро в Украине на 8 августа составляет 48,28 гривны за евро.
  • Для покупки 300 евро в банке нужно примерно 14 595 гривен, а в обменнике - около 14 550 гривен.

Курс евро был нестабильным в течение первых двух месяцев лета. Эта валюта то дорожала, то резко дешевела. Сейчас евро снова демонстрирует рост.

Как изменился курс евро в Украине?

По состоянию на 8 августа, официальный курс евро в Украине – 48,28 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Средний курс евро в банках, как отмечает издание "Минфин", такой:

  • покупка – 48,03 гривны за евро;
  • продажа – 48,65 гривны за евро.

Изменилась ситуация и в обменниках:

  • покупка – 48,30 гривен за евро;
  • продажа – 48,50 гривны за евро.

Сколько гривен можно выручить за 300 евро сейчас?

  • если обменивать 300 евро в банке, можно выручить ориентировочно – 14 409 гривен;
  • при обмене 300 евро в обменнике есть возможность получить примерно – 14 490 гривен.

Сколько надо гривен, чтобы купить 300 евро?

  • для покупки 300 евро в банке, нужно ориентировочно – 14 595 гривен;
  • а для того, чтобы приобрести 300 евро в обменнике необходимо уже примерно – 14 550 гривен.

Обратите внимание! Курс может отличаться в зависимости от места обмена.