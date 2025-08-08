8 августа, 16:41
Сколько надо гривен, чтобы купить 300 евро после скачка курса
Основні тези
- Официальный курс евро в Украине на 8 августа составляет 48,28 гривны за евро.
- Для покупки 300 евро в банке нужно примерно 14 595 гривен, а в обменнике - около 14 550 гривен.
Курс евро был нестабильным в течение первых двух месяцев лета. Эта валюта то дорожала, то резко дешевела. Сейчас евро снова демонстрирует рост.
Как изменился курс евро в Украине?
По состоянию на 8 августа, официальный курс евро в Украине – 48,28 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Что будет с инфляцией, ВВП и зарплатами: два прогноза для Украины на следующие 3 года
Средний курс евро в банках, как отмечает издание "Минфин", такой:
- покупка – 48,03 гривны за евро;
- продажа – 48,65 гривны за евро.
Изменилась ситуация и в обменниках:
- покупка – 48,30 гривен за евро;
- продажа – 48,50 гривны за евро.
Сколько гривен можно выручить за 300 евро сейчас?
- если обменивать 300 евро в банке, можно выручить ориентировочно – 14 409 гривен;
- при обмене 300 евро в обменнике есть возможность получить примерно – 14 490 гривен.
Сколько надо гривен, чтобы купить 300 евро?
- для покупки 300 евро в банке, нужно ориентировочно – 14 595 гривен;
- а для того, чтобы приобрести 300 евро в обменнике необходимо уже примерно – 14 550 гривен.
Обратите внимание! Курс может отличаться в зависимости от места обмена.