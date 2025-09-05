Укр Рус
Економіка Макроекономіка Курс злотого помірно зростає: як змінився курс наприкінці тижня
5 вересня, 13:05
2

Курс злотого помірно зростає: як змінився курс наприкінці тижня

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Курс злотого до гривні майже не змінився і становить 11,32 гривень за офіційним курсом НБУ 5 вересня, що на 1 копійку менше, ніж 4 вересня.
  • У банках середній курс злотого для купівлі становить 11,02 гривень, а для продажу – 11,67 гривень, тоді як в обмінниках купівля - 11,23 гривні, продаж - 11,32 гривні.

Курс злотого до гривні наприкінці тижня майже не змінився й коливається у межах 11,30 гривень. Його вартість змінюється на кілька копійок.

Який офіційний курс злотого за НБУ 5 вересня?

За офіційним курсом станом на 5 вересня курс злотого сягнув 11,32 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Вартість валюти зменшилася на 1 копійку у порівнянні з 4 вересня.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 5 вересня такий:

  • купівля – 11,02 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 4 вересня);
  • продаж – 11,67 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 4 вересня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

  • купівля – 11,23 гривні за злотий (+1 копійка у порівнянні з 4 вересня);
  • продаж – 11,32 гривні за злотий (+2 копійки у порівнянні з 4 вересня).

Скільки гривень у 100 злотих?

  • якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 102 гривні;
  • при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 123 гривні.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

  • у банку – 1 167 гривень за 100 злотих;
  • в обміннику – 1 132 гривні за 100 злотих.

Що буде з іншими валютами у вересні?

  • Офіційний курс долара з початку року майже не змінився, очікується стабільність долара на початку вересня з верхньою межею в 42 гривні. На міжбанку та готівковому ринку з 1 по 7 вересня курс долара очікується в межах 41,6 – 42 гривень.
  • Натомість курс євро піднявся з початку року до червня, основний вплив має співвідношення долара та євро на світових ринках. В перший тиждень вересня не очікуються суттєві зміни курсу євро, зберігаючи співвідношення долара та євро в межах 1,15 – 1,2.