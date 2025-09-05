Курс злотого до гривні наприкінці тижня майже не змінився й коливається у межах 11,30 гривень. Його вартість змінюється на кілька копійок.

Який офіційний курс злотого за НБУ 5 вересня? За офіційним курсом станом на 5 вересня курс злотого сягнув 11,32 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.



Вартість валюти зменшилася на 1 копійку у порівнянні з 4 вересня. Який курс злотого у банках та обмінниках? За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 5 вересня такий: купівля – 11,02 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 4 вересня);

– 11,02 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 4 вересня); продаж – 11,67 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 4 вересня). Натомість середня вартість злотого в обмінниках така: купівля – 11,23 гривні за злотий (+1 копійка у порівнянні з 4 вересня);

– 11,23 гривні за злотий (+1 копійка у порівнянні з 4 вересня); продаж – 11,32 гривні за злотий (+2 копійки у порівнянні з 4 вересня). Скільки гривень у 100 злотих? якщо обмінювати 100 злотих у банку , можна отримати 1 102 гривні;

, можна отримати 1 102 гривні; при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 123 гривні. За скільки гривень можна купити 100 злотих? Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця: у банку – 1 167 гривень за 100 злотих;

– 1 167 гривень за 100 злотих; в обміннику – 1 132 гривні за 100 злотих. Що буде з іншими валютами у вересні? Офіційний курс долара з початку року майже не змінився, очікується стабільність долара на початку вересня з верхньою межею в 42 гривні. На міжбанку та готівковому ринку з 1 по 7 вересня курс долара очікується в межах 41,6 – 42 гривень.

Натомість курс євро піднявся з початку року до червня, основний вплив має співвідношення долара та євро на світових ринках. В перший тиждень вересня не очікуються суттєві зміни курсу євро, зберігаючи співвідношення долара та євро в межах 1,15 – 1,2.