5 сентября, 13:05
Курс злотого умеренно растет: как изменился курс в конце недели
Основні тези
- Курс злотого к гривне почти не изменился и составляет 11,32 гривен по официальному курсу НБУ 5 сентября, что на 1 копейку меньше, чем 4 сентября.
- В банках средний курс злотого для покупки составляет 11,02 гривен, а для продажи – 11,67 гривен, тогда как в обменниках покупка - 11,23 гривны, продажа - 11,32 гривны.
Курс злотого к гривне в конце недели почти не изменился и колеблется в пределах 11,30 гривен. Его стоимость меняется на несколько копеек.
Какой официальный курс злотого по НБУ 5 сентября?
По официальному курсу по состоянию на 5 сентября курс злотого достиг 11,32 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.
Стоимость валюты уменьшилась на 1 копейку по сравнению с 4 сентября.
Какой курс злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 5 сентября такой:
- покупка – 11,02 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 4 сентября);
- продажа – 11,67 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 4 сентября).
Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:
- покупка – 11,23 гривны за злотый (+1 копейка по сравнению с 4 сентября);
- продажа – 11,32 гривны за злотый (+2 копейки по сравнению с 4 сентября).
Сколько гривен в 100 злотых?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 102 гривны;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 123 гривны.
За сколько гривен можно купить 100 злотых?
Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:
- в банке – 1 167 гривен за 100 злотых;
- в обменнике – 1 132 гривны за 100 злотых.
Что будет с другими валютами в сентябре?
- Официальный курс доллара с начала года почти не изменился, ожидается стабильность доллара в начале сентября с верхней границей в 42 гривны. На межбанке и наличном рынке с 1 по 7 сентября курс доллара ожидается в пределах 41,6 – 42 гривен.
- Зато курс евро поднялся с начала года до июня, основное влияние имеет соотношение доллара и евро на мировых рынках. В первую неделю сентября не ожидаются существенные изменения курса евро, сохраняя соотношение доллара и евро в пределах 1,15 – 1,2.