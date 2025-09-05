Курс злотого к гривне в конце недели почти не изменился и колеблется в пределах 11,30 гривен. Его стоимость меняется на несколько копеек.

Какой официальный курс злотого по НБУ 5 сентября? По официальному курсу по состоянию на 5 сентября курс злотого достиг 11,32 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.



Стоимость валюты уменьшилась на 1 копейку по сравнению с 4 сентября. Какой курс злотого в банках и обменниках? По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 5 сентября такой: покупка – 11,02 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 4 сентября);

продажа – 11,67 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 4 сентября). Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова: покупка – 11,23 гривны за злотый (+1 копейка по сравнению с 4 сентября);

продажа – 11,32 гривны за злотый (+2 копейки по сравнению с 4 сентября). Сколько гривен в 100 злотых? если обменивать 100 злотых в банке , можно получить 1 102 гривны;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 123 гривны. За сколько гривен можно купить 100 злотых? Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места: в банке – 1 167 гривен за 100 злотых;

в обменнике – 1 132 гривны за 100 злотых. Что будет с другими валютами в сентябре? Официальный курс доллара с начала года почти не изменился, ожидается стабильность доллара в начале сентября с верхней границей в 42 гривны. На межбанке и наличном рынке с 1 по 7 сентября курс доллара ожидается в пределах 41,6 – 42 гривен.

Зато курс евро поднялся с начала года до июня, основное влияние имеет соотношение доллара и евро на мировых рынках. В первую неделю сентября не ожидаются существенные изменения курса евро, сохраняя соотношение доллара и евро в пределах 1,15 – 1,2.