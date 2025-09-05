Укр Рус
5 сентября, 13:05
Курс злотого умеренно растет: как изменился курс в конце недели

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Курс злотого к гривне почти не изменился и составляет 11,32 гривен по официальному курсу НБУ 5 сентября, что на 1 копейку меньше, чем 4 сентября.
  • В банках средний курс злотого для покупки составляет 11,02 гривен, а для продажи – 11,67 гривен, тогда как в обменниках покупка - 11,23 гривны, продажа - 11,32 гривны.

Курс злотого к гривне в конце недели почти не изменился и колеблется в пределах 11,30 гривен. Его стоимость меняется на несколько копеек.

Какой официальный курс злотого по НБУ 5 сентября?

По официальному курсу по состоянию на 5 сентября курс злотого достиг 11,32 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Стоимость валюты уменьшилась на 1 копейку по сравнению с 4 сентября.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 5 сентября такой:

  • покупка – 11,02 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 4 сентября);
  • продажа – 11,67 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 4 сентября).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

  • покупка – 11,23 гривны за злотый (+1 копейка по сравнению с 4 сентября);
  • продажа – 11,32 гривны за злотый (+2 копейки по сравнению с 4 сентября).

Сколько гривен в 100 злотых?

  • если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 102 гривны;
  • при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 123 гривны.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

  • в банке – 1 167 гривен за 100 злотых;
  • в обменнике – 1 132 гривны за 100 злотых.

Что будет с другими валютами в сентябре?

  • Официальный курс доллара с начала года почти не изменился, ожидается стабильность доллара в начале сентября с верхней границей в 42 гривны. На межбанке и наличном рынке с 1 по 7 сентября курс доллара ожидается в пределах 41,6 – 42 гривен.
  • Зато курс евро поднялся с начала года до июня, основное влияние имеет соотношение доллара и евро на мировых рынках. В первую неделю сентября не ожидаются существенные изменения курса евро, сохраняя соотношение доллара и евро в пределах 1,15 – 1,2.