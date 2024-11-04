Вартість потихеньку зростає: курс польського злотого до гривні сьогодні

Сьогодні курс польського злотого до гривні продовжує поступово зростати. Після тривалого падіння, вартість валюти йде вгору.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 4 листопада офіційний курс злотого в Україні на рівні 10,32 гривні (+5 копійок від 1 листопада), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках залишився фактично без змін. Лише вартість продажу валюти на міжбанку здешевшав у середньому на 2 копійки від 1 листопада.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,15 гривні (без змін) та продаж – 10,45 гривні (-2 копійки від 1 листопада).

Водночас обмінники купують злоті по 10,35 гривні (без змін), а продають – уже по 10,45 гривні (без змін).

Скільки коштують 100 злотих в Україні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 030 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде трохи вищою — близько 1 045 гривень.

Обмінювати злоті на гривні вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати до 1 035 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме приблизно 1 015 гривень.

Зверніть увагу! Остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.