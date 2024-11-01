Польська валюта зміцнюється: курс злотого до гривні сьогодні

Після різкого падіння курс польського злотого почав стабільно зростати. Хоча офіційна вартість злотого підвищилася, банки та обмінники не квапляться оновлювати свої курси.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 31 жовтнятофіційний курс злотого в Україні на рівні 10,27 гривні (+2 копійки від 31 жовтня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках та обмінниках

Курс польського злотого в банках та обмінниках залишився фактично без змін. Лише вартість продажу валюти на міжбанку зросла у середньому на 2 копійки від 31 жовтня.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,15 гривні (без змін) та продаж – 10,47 гривні (+2 копійки).

Водночас обмінники купують злоті по 10,35 гривні (без змін), а продають – уже по 10,45 гривні (без змін).

Скільки коштують 100 злотих в Україні

Сьогодні ціна 100 польських злотих, згідно з офіційним курсом валют в Україні, становить 1 030 гривень. Втім, якщо купувати їх у банках або обмінниках, то сума буде дещо вищою – близько 1 047 гривень та 1045 гривень відповідно.

Зауважте! Остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, де ви будете здійснювати валютну операцію.

Обміняти злоті на гривні вигідніше в обмінниках, ніж у банках. Наприклад, за 100 злотих у обмінниках можна отримати до 1 035 гривень, тоді як на міжбанку ця сума складе приблизно 1 015 гривень.