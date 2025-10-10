В останні кілька днів курс злотого залишається стабільним після стрибків з кінця вересня до початку жовтня. Курс коливається в межах 11,30-11,40 гривень.

Який курс злотого за НБУ 10 жовтня? Офіційний курс злотого 10 жовтня сягнув 11,33 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк. Дивіться також Долар різко подорожчав, а євро впало: однак завтра все зміниться Його ціна зросла на 1 копійку у порівнянні з 9 жовтня. Який курс злотого у банках та обмінниках? За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 10 жовтня такий: купівля – 11 гривень за злотий (+5 копійок у порівнянні з 9 жовтня);

продаж – 11,67 гривень за злотий (-10 копійок у порівнянні з 9 жовтня). Натомість середня вартість злотого в обмінниках така: купівля – 11,35 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 9 жовтня);

продаж – 11,45 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 9 жовтня). Скільки гривень у 100 злотих? якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 100 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 135 гривень. За скільки гривень можна купити 100 злотих? Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця: у банку – 1 167 гривень за 100 злотих;

в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих. Головні новини про курси валют Курс долара в період з 29 вересня до 3 жовтня зазнав помірних коливань. На думку банкірки, найімовірніше цього тижня спостерігатимуться невеликі зміни курсу валюти. Втім, можуть бути помітними внутрішньоденні коливання.

Єна продовжує слабнути відносно долара та євро через очікування політичних змін у Японії. Долар подорожчав на 1,8% до 150,1 єни, а євро – до 176,22 єни. Падіння єни почалося після того, як стало відомо, що наступним прем'єром може стати – Санае Такаїчі.

Євро знизився на 0,7% відносно долара та на 0,3% відносно фунта стерлінгів після відставки прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню. Відставка Лекорню сталася через критику складу нового уряду.