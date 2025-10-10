Злотый держит планку: какая цена валюты в обменниках и банках
- Официальный курс злотого 10 октября составляет 11,33 гривен, что на 1 копейку больше, чем 9 октября.
- В банках курс покупки злотого составляет 11 гривен, продажи - 11,67 гривен; в обменниках - покупка 11,35 гривен, продажа 11,45 гривен.
В последние несколько дней курс злотого остается стабильным после скачков с конца сентября до начала октября. Курс колеблется в пределах 11,30-11,40 гривен.
Какой курс злотого по НБУ 10 октября?
Официальный курс злотого 10 октября достиг 11,33 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.
Его цена выросла на 1 копейку по сравнению с 9 октября.
Какой курс злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 10 октября такой:
- покупка – 11 гривен за злотый (+5 копеек по сравнению с 9 октября);
- продажа – 11,67 гривен за злотый (-10 копеек по сравнению с 9 октября).
Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:
- покупка – 11,35 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 9 октября);
- продажа – 11,45 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 9 октября).
Сколько гривен в 100 злотых?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 100 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 135 гривен.
За сколько гривен можно купить 100 злотых?
Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:
- в банке – 1 167 гривен за 100 злотых;
- в обменнике – 1 145 гривен за 100 злотых.
Главные новости о курсах валют
Курс доллара в период с 29 сентября по 3 октября претерпел умеренные колебания. По мнению банкира, вероятнее всего на этой неделе будут наблюдаться небольшие изменения курса валюты. Впрочем, могут быть заметными внутридневные колебания.
Йена продолжает ослабевать относительно доллара и евро из-за ожидания политических изменений в Японии. Доллар подорожал на 1,8% до 150,1 иены, а евро – до 176,22 иены. Падение иены началось после того, как стало известно, что следующим премьером может стать – Санае Такаичи.
Евро снизился на 0,7% относительно доллара и на 0,3% относительно фунта стерлингов после отставки премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню. Отставка Лекорню произошла из-за критики состава нового правительства.