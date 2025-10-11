Укр Рус
11 жовтня, 13:00
Курс злотого припинив рости: де краще купити валюту 11 жовтня

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Офіційний курс злотого за НБУ 11 жовтня становить 11,33 гривень, без змін від 10 жовтня.
  • У банках середній курс купівлі злотого – 10,95 гривень, продажу – 11,75 гривень; в обмінниках – купівля за 11,35 гривень, продаж за 11,45 гривень.

Кілька днів поспіль злотий тримає планку, зростаючи чи спадаючи на 1-2 копійки. Вигідніший курс для купівлі – у банках, за 10,95 гривень

Який курс злотого за НБУ 11 жовтня?

Офіційний курс злотого 10 жовтня сягнув 11,33 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Його вартість не змінилася у порівнянні з 10 жовтня.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 11 жовтня такий:

  • купівля – 10,95 гривень за злотий (-5 копійок у порівнянні з 10 жовтня);
  • продаж – 11,75 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 10 жовтня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

  • купівля – 11,35 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 10 жовтня);
  • продаж – 11,45 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 10 жовтня).

Скільки гривень у 100 злотих?

  • якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 095 гривень;

  • при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 135 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

  • у банку – 1 175 гривень за 100 злотих;

  • в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих.

Головні новини про курси валют

  • Курс долара в період з 29 вересня до 3 жовтня зазнав помірних коливань. На думку банкірки, найімовірніше цього тижня спостерігатимуться невеликі зміни курсу валюти. Втім, можуть бути помітними внутрішньоденні коливання.

  • Єна продовжує слабнути відносно долара та євро через очікування політичних змін у Японії. Долар подорожчав на 1,8% до 150,1 єни, а євро – до 176,22 єни. Падіння єни почалося після того, як стало відомо, що наступним прем'єром може стати – Санае Такаїчі.

  • Євро знизився на 0,7% відносно долара та на 0,3% відносно фунта стерлінгів після відставки прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню. Відставка Лекорню сталася через критику складу нового уряду.