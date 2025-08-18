Курс злотого залишається стабільним. В середині серпня відчувалось незначне зростання. Сьогодні офіційний курс дещо знизився.

Що відбулося з офіційним курсом злотого?

18 серпня офіційний курс злотого складає – 11,34 гривні (-4 копійки, порівняно із 15 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Пощастить не всім: у кого зросте пенсія на майже 1000 гривень з 1 вересня

Що сталося з курсом злотого банках та обмінниках?

За даними видання "Мінфін", середній банківський курс злотого змінився так:

купівля – 11,05 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 15 серпня);

продаж – 11,63 гривні за злотий (без змін).

В обмінниках середній курс також не змінився:

купівля – 11,28 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,40 гривні за злотий (без змін).

Яка сума потрібна, аби придбати 100 злотих зараз?

для покупки 100 злотих у банку, потрібно орієнтовно – 1 163 гривень;

в обміннику таке придбання обійдеться у приблизно – 1 140 гривень.

Скільки можна виручити за 100 злотих сьогодні?