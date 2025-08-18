Укр Рус
18 августа, 10:46
Чувствуется снижение: как изменился курс злотого после выходных

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Официальный курс злотого на 18 августа составляет 11,34 гривны, что на 4 копейки меньше по сравнению с 15 августа.
  • Курсы покупки и продажи злотого в банках и обменниках остались неизменными.

Курс злотого остается стабильным. В середине августа ощущался незначительный рост. Сегодня официальный курс несколько снизился.

Что произошло с официальным курсом злотого?

18 августа официальный курс злотого составляет – 11,34 гривны (-4 копейки, по сравнению с 15 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Что произошло с курсом злотого в банках и обменниках?

По данным издания "Минфин", средний банковский курс злотого изменился так:

  • покупка – 11,05 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 15 августа);
  • продажа – 11,63 гривны за злотый (без изменений).

В обменниках средний курс также не изменился:

  • покупка – 11,28 гривны за злотый (без изменений);
  • продажа – 11,40 гривны за злотый (без изменений).

Какая сумма нужна, чтобы приобрести 100 злотых сейчас?

  • для покупки 100 злотых в банке, нужно ориентировочно – 1 163 гривен;
  • в обменнике такое приобретение обойдется в примерно – 1 140 гривен.

Сколько можно выручить за 100 злотых сегодня?

  • если обменивать 100 злотых в банке, можно выручить в среднем – 1 105 гривен;
  • при обмене 100 злотых в обменнике, можно получить ориентировочно – 1 128 гривен.