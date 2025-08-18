Курс злотого остается стабильным. В середине августа ощущался незначительный рост. Сегодня официальный курс несколько снизился.

Что произошло с официальным курсом злотого?

18 августа официальный курс злотого составляет – 11,34 гривны (-4 копейки, по сравнению с 15 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Повезет не всем: у кого вырастет пенсия почти на 1000 гривен с 1 сентября

Что произошло с курсом злотого в банках и обменниках?

По данным издания "Минфин", средний банковский курс злотого изменился так:

покупка – 11,05 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 15 августа);

продажа – 11,63 гривны за злотый (без изменений).

В обменниках средний курс также не изменился:

покупка – 11,28 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,40 гривны за злотый (без изменений).

Какая сумма нужна, чтобы приобрести 100 злотых сейчас?

для покупки 100 злотых в банке, нужно ориентировочно – 1 163 гривен;

в обменнике такое приобретение обойдется в примерно – 1 140 гривен.

Сколько можно выручить за 100 злотых сегодня?