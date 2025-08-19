Укр Рус
19 серпня, 09:35
Зміни відбуваються: як знизився курс злотого перед 20 серпня

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс злотого 19 серпня складав 11,33 гривні, що на 1 копійку менше, ніж 18 серпня.
  • Середній банківський курс злотого: купівля – 11,05 гривні, продаж – 11,63 гривні; в обмінниках: купівля – 11,28 гривні, продаж – 11,40 гривні.

Злотий залишається стабільним. Курс майже не змінювався протягом серпня. Вагомих коливань не передбачається і в майбутньому.

Як змінився офіційний курс злотого?

Офіційний курс злотого 19 серпня складає – 11,33 гривні (-1 копійка, порівняно із 18 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Що відбувається з курсом злотого у банках та обмінниках?

Як зазначає "Мінфін", середній банківський курс злотого зараз такий:

  • купівля – 11,05 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 18 серпня);
  • продаж – 11,63 гривні за злотий (без змін).

В обмінниках з середнім курсом злотого ситуація наступна:

  • купівля – 11,28 гривні за злотий (без змін);
  • продаж – 11,40 гривні за злотий (без змін).

За скільки сьогодні можна купити 100 злотих?

  • придбати 100 злотих у банку сьогодні можна за орієнтовно – 1 163 гривень;
  • в обміннику купівля 100 злотих обійдеться у орієнтовно – 1 140 гривень.

Скільки можна отримати за 100 злотих зараз?

  • при обміні 100 злотих в банку, можна отримати в середньому – 1 105 гривень;
  • в обміннику за 100 злотих вдасться виручити орієнтовно – 1 128 гривень.