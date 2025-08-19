Злотый остается стабильным. Курс почти не менялся в течение августа. Весомых колебаний не предвидится и в будущем.

Как изменился официальный курс злотого?

Официальный курс злотого 19 августа составляет – 11,33 гривны (-1 копейка, по сравнению с 18 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Что происходит с курсом злотого в банках и обменниках?

Как отмечает "Минфин", средний банковский курс злотого сейчас такой:

покупка – 11,05 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 18 августа);

продажа – 11,63 гривны за злотый (без изменений).

В обменниках со средним курсом злотого ситуация следующая:

покупка – 11,28 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,40 гривны за злотый (без изменений).

За сколько сегодня можно купить 100 злотых?

приобрести 100 злотых в банке сегодня можно за ориентировочно – 1 163 гривен;

в обменнике покупка 100 злотых обойдется в ориентировочно – 1 140 гривен.

Сколько можно получить за 100 злотых сейчас?