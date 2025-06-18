18 червня, 10:36
Що відбувається з курсом злотого перед 20 червня
Основні тези
- Офіційний курс злотого на 18 червня становить 11,23 гривні, що на 5 копійок менше, ніж 17 червня.
- У банках курс злотого такий: купівля становить 10,85 гривні, продаж – 11,55 гривні, без змін порівняно з 17 червня.
Курс злотого дещо зріс у травні. Протягом червні вагомих збільшень не відбувалось. Зараз ситуація продовжує бути стабільною.
Що відбувається з офіційним курсом злотого
18 червня, офіційний курс злотого – 11,23 гривні (-5 копійок, порівняно з 17 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінилась ситуація з курсом злотого у банках та обмінниках
Дані "Мінфіну", показують, що середній курс злотого у банках зараз такий:
- купівля – 10,85 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 17 червня);
- продаж – 11,55 гривні за злотий (без змін).
Дещо змінилась ситуація в обмінниках:
- купівля – 11,15 гривні за злотий (-2 копійки;
- продаж – 11,28 гривні за злотий (-2 копійки).
За скільки сьогодні можна купити 100 злотих
- у банку 100 злотих можна купити за орієнтовно – 1 155 гривень;
- в обміннику 100 злотих можна придбати за приблизно – 1 128 гривень.
Скільки гривень можна виручити за 100 злотих
- за 100 злотих у банку можна виручити приблизно – 1 085 гривень;
- а от в обміннику за 100 злотих є можливість отримати в середньому – 1 115 гривень.