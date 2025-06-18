Що відбувається з курсом злотого перед 20 червня

Курс злотого дещо зріс у травні. Протягом червні вагомих збільшень не відбувалось. Зараз ситуація продовжує бути стабільною.

Що відбувається з офіційним курсом злотого 18 червня, офіційний курс злотого – 11,23 гривні (-5 копійок, порівняно з 17 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Військові пенсії: що робити, коли виплати порахували неправильно Як змінилась ситуація з курсом злотого у банках та обмінниках Дані "Мінфіну", показують, що середній курс злотого у банках зараз такий: купівля – 10,85 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 17 червня);

продаж – 11,55 гривні за злотий (без змін). Дещо змінилась ситуація в обмінниках: купівля – 11,15 гривні за злотий (-2 копійки;

продаж – 11,28 гривні за злотий (-2 копійки). За скільки сьогодні можна купити 100 злотих у банку 100 злотих можна купити за орієнтовно – 1 155 гривень;

в обміннику 100 злотих можна придбати за приблизно – 1 128 гривень. Скільки гривень можна виручити за 100 злотих за 100 злотих у банку можна виручити приблизно – 1 085 гривень;

а от в обміннику за 100 злотих є можливість отримати в середньому – 1 115 гривень.