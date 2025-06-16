16 червня, 10:30
Відчутне зростання: як змінився курс злотого після вихідних
Основні тези
- Офіційний курс злотого на 16 червня становить 11,16 гривні, що на 11 копійок менше, ніж 13 червня.
- В обмінниках курс купівлі зріс на 5 копійок до 11,15 гривні, тоді як курс продажу залишився без змін на рівні 11,25 гривні.
В середині червня курс злотого дещо зріс. Ці зміни доволі незначні. Загалом ситуація на валютному ринку стабільна.
Що відбувається з офіційним курсом злотого
Станом на 16 червня, офіційний курс злотого – 11,16 гривні (-11 копійок, порівняно з 13 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Змінився курс в банках та обмінниках
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках змінився так:
- купівля – 10,80 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 13 червня);
- продаж – 11,50 гривні за злотий (+5 копійок).
Невеликі зміни відчутні і в обмінниках:
- купівля – 11,15 гривні за злотий (+5 копійок);
- продаж – 11,25 гривні за злотий (без змін).
Скільки гривень у 100 злотих сьогодні
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна виручити орієнтовно – 1 080 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, є можливість отримати – 1 115 гривень.
За скільки сьогодні можна купити 100 злотих
- у банку 100 злотих можна придбати за – 1 150 гривень;
- в обміннику покупка 100 злотих обійдеться у – 1 125 гривень.