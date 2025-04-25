Знову дорожчає: як змінюється курс злотого в кінці квітня

Під час великодніх свят злотий вагомо подорожчав. Згодом курс почав знижуватися. Однак зараз ситуація знову змінюється.

Який зараз офіційний курс злотого в Україні Станом на 25 квітня, офіційний курс злотого в Україні становить – 11,09 гривень (+1 копійка, порівняно з 24 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Досягнутий прогрес: міністр фінансів відповів, чи можливо цього тижня укласти угоду про надра Як змінився курс долара у банках та обмінниках Як повідомляє "Мінфін" середній курс злотого в банках 25 квітня змінився так: купівля – 10,70 гривні за злотий (+10 копійок, якщо порівнювати з 24 квітня);

продаж – 11,35 гривні за злотий (-5 копійок). В обмінниках, своєю чергою, ситуація змінилась так: купівля – 10,90 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,04 гривні за злотий (-1 копійка). Скільки сьогодні треба мати гривень, щоб купити 100 злотих для придбання 100 злотих у банку сьогодні потрібно мати приблизно – 1 135 гривень;

щоб купити 100 злотих в обміннику, необхідно уже – 1 104 гривень. Скільки гривень сьогодні можна отримати при обміні 100 злотих при обміні 100 злотих у банку, можна отримати приблизно – 1 070 гривень;

а от за 100 злотих в обміннику можна виручити орієнтовно – 1 090 гривень.