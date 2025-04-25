25 квітня, 10:10
Знову дорожчає: як змінюється курс злотого в кінці квітня
Основні тези
- Станом на 25 квітня, офіційний курс злотого в Україні становить 11,09 гривень.
- У банках курс купівлі злотого становить 10,70 гривень, а продажу – 11,35 гривні; в обмінниках курс купівлі – 10,90 гривень, продажу – 11,04 гривень.
Під час великодніх свят злотий вагомо подорожчав. Згодом курс почав знижуватися. Однак зараз ситуація знову змінюється.
Який зараз офіційний курс злотого в Україні
Станом на 25 квітня, офіційний курс злотого в Україні становить – 11,09 гривень (+1 копійка, порівняно з 24 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінився курс долара у банках та обмінниках
Як повідомляє "Мінфін" середній курс злотого в банках 25 квітня змінився так:
- купівля – 10,70 гривні за злотий (+10 копійок, якщо порівнювати з 24 квітня);
- продаж – 11,35 гривні за злотий (-5 копійок).
В обмінниках, своєю чергою, ситуація змінилась так:
- купівля – 10,90 гривні за злотий (без змін);
- продаж – 11,04 гривні за злотий (-1 копійка).
Скільки сьогодні треба мати гривень, щоб купити 100 злотих
- для придбання 100 злотих у банку сьогодні потрібно мати приблизно – 1 135 гривень;
- щоб купити 100 злотих в обміннику, необхідно уже – 1 104 гривень.
Скільки гривень сьогодні можна отримати при обміні 100 злотих
- при обміні 100 злотих у банку, можна отримати приблизно – 1 070 гривень;
- а от за 100 злотих в обміннику можна виручити орієнтовно – 1 090 гривень.