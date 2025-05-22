Усе під контролем: що відбувається з курсом злотого сьогодні

Курс злотого у другій половині травня залишається стабільним. Вагомих коливань на валютному ринку немає.

Який офіційний курс злотого в Україні сьогодні Станом на 22 травня, офіційний курс злотого в Україні складає 11,06 гривні (+8 копійок, порівняно з 21 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також З урахування податків: яку мінімальну зарплату українці отримають "на руки" Як змінився курс злотого у банку та обміннику в кінці травня 2025 Як повідомляє "Мінфін", середній курс злотого у банках змінився таким чином: купівля – 10,65 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 21 травня);

продаж – 11,30 гривні за злотий (без змін). А от в обмінниках ситуація 22 травня змінилась так: купівля – 10,95 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,09 гривні за злотий (-1 копійка). За скільки сьогодні можна купити 100 злотих якщо покупка 100 злотих відбувається у банку, потрібно витратити приблизно – 1 130 гривень;

при покупці 100 злотих в обміннику, необхідно орієнтовно – 1 109 гривень. 100 злотих в гривнях скільки це зараз якщо обмін 100 злотих здійснюється в банку, можна отримати в середньому – 1 065 гривень;

за 100 злотих в обміннику можна виручити приблизно – 1 095 гривень.