28 травня, 10:05
Що відбувається з курсом злотого перед початком літа 2025
Основні тези
- Офіційний курс злотого на 28 травня становить 11,14 гривні, без змін порівняно з попереднім днем.
- Середній курс злотого в банках: купівля – 10,90 грн, продаж – 11,40 грн; в обмінниках: купівля – 11 грн, продаж – 11,12 грн.
Курс злотого в Україні стабільний. Протягом травня ця валюта майже не зазнала змін. Коливання, які відбувалися, були практично невідчутні.
Який зараз офіційний курс злотого
28 травня, офіційний курс злотого складає – 11,14 гривні (без змін, порівняно з 27 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках
Як зазначає "Мінфін", середній курс злотого у банках зараз такий:
- купівля – 10,90 гривні за злотий (+20 копійок, якщо порівнювати з 27 травня);
- продаж – 11,40 гривні за злотий (без змін).
А от в обмінниках ситуація змінилась так:
- купівля – 11 гривні за злотий (без змін);
- продаж – 11,12 гривні за злотий (-1 копійка).
За скільки сьогодні можна купити 100 злотих
- у банку 100 злотих можна придбати за орієнтовно – 1 140 гривень;
- в обміннику 100 злотих можна купити за приблизно – 1 112 гривень.
Яку суму можна виручити при обміні 100 злотих
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати приблизно – 1 090 гривень;
- при обміні 100 злоти в обміннику можна виручити в середньому – 1 100 гривень.