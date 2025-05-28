Що відбувається з курсом злотого перед початком літа 2025

Курс злотого в Україні стабільний. Протягом травня ця валюта майже не зазнала змін. Коливання, які відбувалися, були практично невідчутні.

Який зараз офіційний курс злотого 28 травня, офіційний курс злотого складає – 11,14 гривні (без змін, порівняно з 27 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Влада Росії посилено тисне на олігархів та забирає активи: Путін формує "нову еліту" Як змінився курс злотого у банках та обмінниках Як зазначає "Мінфін", середній курс злотого у банках зараз такий: купівля – 10,90 гривні за злотий (+20 копійок, якщо порівнювати з 27 травня);

продаж – 11,40 гривні за злотий (без змін). А от в обмінниках ситуація змінилась так: купівля – 11 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,12 гривні за злотий (-1 копійка). За скільки сьогодні можна купити 100 злотих у банку 100 злотих можна придбати за орієнтовно – 1 140 гривень;

в обміннику 100 злотих можна купити за приблизно – 1 112 гривень. Яку суму можна виручити при обміні 100 злотих якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати приблизно – 1 090 гривень;

при обміні 100 злоти в обміннику можна виручити в середньому – 1 100 гривень.