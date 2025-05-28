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28 травня, 10:05
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Що відбувається з курсом злотого перед початком літа 2025

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс злотого на 28 травня становить 11,14 гривні, без змін порівняно з попереднім днем.
  • Середній курс злотого в банках: купівля – 10,90 грн, продаж – 11,40 грн; в обмінниках: купівля – 11 грн, продаж – 11,12 грн.

Курс злотого в Україні стабільний. Протягом травня ця валюта майже не зазнала змін. Коливання, які відбувалися, були практично невідчутні.

Який зараз офіційний курс злотого

28 травня, офіційний курс злотого складає – 11,14 гривні (без змін, порівняно з 27 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках

Як зазначає "Мінфін", середній курс злотого у банках зараз такий:

  • купівля – 10,90 гривні за злотий (+20 копійок, якщо порівнювати з 27 травня);
  • продаж – 11,40 гривні за злотий (без змін).

А от в обмінниках ситуація змінилась так:

  • купівля – 11 гривні за злотий (без змін);
  • продаж – 11,12 гривні за злотий (-1 копійка).

За скільки сьогодні можна купити 100 злотих

  • у банку 100 злотих можна придбати за орієнтовно – 1 140 гривень;
  • в обміннику 100 злотих можна купити за приблизно – 1 112 гривень.

Яку суму можна виручити при обміні 100 злотих

  • якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати приблизно – 1 090 гривень;
  • при обміні 100 злоти в обміннику можна виручити в середньому – 1 100 гривень.