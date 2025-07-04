Продовжує зростати: як змінився курс злотого у липні

Протягом червня курс злотого був стабільним. У липні з самого початку місяця відбувалося зростання. Станом на 4 число, злотий продовжує "прямувати вгору".

Офіційний курс злотого зараз 4 липня, офіційний курс злотого складає – 11,57 гривні (-7 копійок, порівняно з 2 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Чи залишиться долар та євро стабільними у липні Як змінився курс злотого у банках та обмінниках Банківський курс злотого в середньому, за даними "Мінфіну", змінився так: купівля – 11,20 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 2 липня);

продаж – 11,80 гривні за злотий (без змін). В обмінниках, своєю чергою, відбулися такі зміни: купівля – 11,53 гривні за злотий (-1 копійка);

продаж – 11,67 гривні за злотий (+2 копійки). Яка сума гривень потрібна, щоб купити 100 злотих зараз для придбання 100 злотих у банку сьогодні потрібно орієнтовно – 1 180 гривень;

аби купити 100 злотих в обміннику, необхідно уже приблизно – 1 167 гривень. Скільки гривень можна отримати за 100 злотих зараз за 100 злотих у банку можна виручити орієнтовно – 1 120 гривень;

за 100 злотих в обміннику можна отримати уже – 1 153 гривень.