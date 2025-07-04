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4 липня, 09:55
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Продовжує зростати: як змінився курс злотого у липні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Станом на 4 липня, офіційний курс злотого складає 11,57 гривні, що на 7 копійок менше, ніж 2 липня.
  • Курс злотого стабільно зростав з початку липня.

Протягом червня курс злотого був стабільним. У липні з самого початку місяця відбувалося зростання. Станом на 4 число, злотий продовжує "прямувати вгору".

Офіційний курс злотого зараз

4 липня, офіційний курс злотого складає – 11,57 гривні (-7 копійок, порівняно з 2 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках

Банківський курс злотого в середньому, за даними "Мінфіну", змінився так:

  • купівля – 11,20 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 2 липня);
  • продаж – 11,80 гривні за злотий (без змін).

В обмінниках, своєю чергою, відбулися такі зміни:

  • купівля – 11,53 гривні за злотий (-1 копійка);
  • продаж – 11,67 гривні за злотий (+2 копійки).

Яка сума гривень потрібна, щоб купити 100 злотих зараз

  • для придбання 100 злотих у банку сьогодні потрібно орієнтовно – 1 180 гривень;
  • аби купити 100 злотих в обміннику, необхідно уже приблизно – 1 167 гривень.

Скільки гривень можна отримати за 100 злотих зараз

  • за 100 злотих у банку можна виручити орієнтовно – 1 120 гривень;
  • за 100 злотих в обміннику можна отримати уже – 1 153 гривень.