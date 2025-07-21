Зміни відчутні: що відбулося з курсом злотого після вихідних

Курс злотого в Україні стабільний Водночас відбуваються незначні коливання. Зокрема, після вихідних офіційний курс золотого дещо зріс.

Що відбулося з офіційним курсом злотого після 20 липня?

21 липня, офіційний курс злотого – 11,44 гривні (+5 копійок, порівняно з 18 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Пільга, про які багато хто не знає: чому деякі пенсіонери майже не платять за комуналку

Як змінився курс злотого у банках та обмінниках?

Середній курс злотого, якщо спиратись на дані "Мінфіну" змінився так:

купівля – 11 гривні за злотий (-10 копійок, якщо порівнювати з 18 липня);

продаж – 11,58 гривні за злотий (-2 копійок).

А от в обмінниках середній курс злотого зараз такий:

купівля – 11,39 гривні за злотий (-1 копійка);

продаж – 11,50 гривні за злотий (без змін).

Яка сума гривень потрібна, щоб купити 100 злотих зараз?

аби придбати 100 злотих у банку, потрібно мати в середньому – 1 158 гривень;

для покупки 100 злотих в обміннику необхідно уже орієнтовно – 1 150 гривень.

Скільки можна отримати за 100 злотих сьогодні