21 липня, 11:40
Зміни відчутні: що відбулося з курсом злотого після вихідних
Основні тези
- 21 липня офіційний курс злотого в Україні становив 11,44 гривні, що на 5 копійок більше порівняно з 18 липня.
- Курс злотого в банках для купівлі зменшився на 10 копійок до 11 гривень за злотий, а для продажу знизився на 2 копійки до 11,58 гривні.
Курс злотого в Україні стабільний Водночас відбуваються незначні коливання. Зокрема, після вихідних офіційний курс золотого дещо зріс.
Що відбулося з офіційним курсом злотого після 20 липня?
21 липня, офіційний курс злотого – 11,44 гривні (+5 копійок, порівняно з 18 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках?
Середній курс злотого, якщо спиратись на дані "Мінфіну" змінився так:
- купівля – 11 гривні за злотий (-10 копійок, якщо порівнювати з 18 липня);
- продаж – 11,58 гривні за злотий (-2 копійок).
А от в обмінниках середній курс злотого зараз такий:
- купівля – 11,39 гривні за злотий (-1 копійка);
- продаж – 11,50 гривні за злотий (без змін).
Яка сума гривень потрібна, щоб купити 100 злотих зараз?
- аби придбати 100 злотих у банку, потрібно мати в середньому – 1 158 гривень;
- для покупки 100 злотих в обміннику необхідно уже орієнтовно – 1 150 гривень.
Скільки можна отримати за 100 злотих сьогодні
- за 100 злотих, при обміні у банку, сьогодні можна виручити орієнтовно – 1 100 гривень;
- в обміннику, своєю чергою, за 100 злотих можна отримати приблизно – 1 139 гривень.