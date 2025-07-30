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30 липня, 16:15
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Стрімко летить вниз: що відбувається зі злотим зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс злотого в Україні на 30 липня склав 11,27 гривні, що на 16 копійок менше, ніж 29 липня.
  • Курс злотого в банках: купівля – 11 гривень, продаж – 11,55 гривні; в обмінниках: купівля – 11,35 гривні, продаж – 11,45 гривні.

Протягом липня курс злотого залишався стабільним. Зміни, що відбувалися, були майже непомітні. Однак в кінці місяця ця валюта почала відчутно знижуватись.

Як змінився офіційний курс злотого в Україні?

30 липня, офіційний курс злотого склав – 11,27 гривні (-16 копійок, порівняно з 29 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках:

  • купівля – 11 гривень за злотий (-5 копійок, якщо порівнювати з 29 липня);
  • продаж – 11,55 гривні за злотий (-8 копійок).

В обмінниках зміни такі:

  • купівля – 11,35 гривні за злотий (-3 копійки);
  • продаж – 11,45 гривні за злотий (-5 копійок).

Скільки сьогодні треба гривень, щоб купити 100 злотих?

  • для придбання 100 злотих у банку необхідно орієнтовно – 1 155 гривень;
  • в обміннику така покупка обійдеться у приблизно – 1 145 гривень.

Яку суму можна отримати за 100 злотих зараз?

  • якщо обміняти 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 100 гривень;
  • при обміні 100 злотих в обміннику можна виручити уже – 1 135 гривень.