30 липня, 16:15
Стрімко летить вниз: що відбувається зі злотим зараз
Основні тези
- Офіційний курс злотого в Україні на 30 липня склав 11,27 гривні, що на 16 копійок менше, ніж 29 липня.
- Курс злотого в банках: купівля – 11 гривень, продаж – 11,55 гривні; в обмінниках: купівля – 11,35 гривні, продаж – 11,45 гривні.
Протягом липня курс злотого залишався стабільним. Зміни, що відбувалися, були майже непомітні. Однак в кінці місяця ця валюта почала відчутно знижуватись.
Як змінився офіційний курс злотого в Україні?
30 липня, офіційний курс злотого склав – 11,27 гривні (-16 копійок, порівняно з 29 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках:
- купівля – 11 гривень за злотий (-5 копійок, якщо порівнювати з 29 липня);
- продаж – 11,55 гривні за злотий (-8 копійок).
В обмінниках зміни такі:
- купівля – 11,35 гривні за злотий (-3 копійки);
- продаж – 11,45 гривні за злотий (-5 копійок).
Скільки сьогодні треба гривень, щоб купити 100 злотих?
- для придбання 100 злотих у банку необхідно орієнтовно – 1 155 гривень;
- в обміннику така покупка обійдеться у приблизно – 1 145 гривень.
Яку суму можна отримати за 100 злотих зараз?
- якщо обміняти 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 100 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику можна виручити уже – 1 135 гривень.