Протягом липня курс злотого залишався стабільним. Зміни, що відбувалися, були майже непомітні. Однак в кінці місяця ця валюта почала відчутно знижуватись.

Як змінився офіційний курс злотого в Україні? 30 липня, офіційний курс злотого склав – 11,27 гривні (-16 копійок, порівняно з 29 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Межа бідності в Україні: який прожитковий мінімум вказує на скрутне фінансове становище Як змінився курс злотого у банках та обмінниках? За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках: купівля – 11 гривень за злотий (-5 копійок, якщо порівнювати з 29 липня);

продаж – 11,55 гривні за злотий (-8 копійок). В обмінниках зміни такі: купівля – 11,35 гривні за злотий (-3 копійки);

продаж – 11,45 гривні за злотий (-5 копійок). Скільки сьогодні треба гривень, щоб купити 100 злотих? для придбання 100 злотих у банку необхідно орієнтовно – 1 155 гривень;

в обміннику така покупка обійдеться у приблизно – 1 145 гривень. Яку суму можна отримати за 100 злотих зараз? якщо обміняти 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 100 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику можна виручити уже – 1 135 гривень.