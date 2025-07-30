Как изменился официальный курс злотого в Украине?

30 июля, официальный курс злотого составил – 11,27 гривны (-16 копеек, по сравнению с 29 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках:

  • покупка – 11 гривен за злотый (-5 копеек, если сравнивать с 29 июля);
  • продажа – 11,55 гривны за злотый (-8 копеек).

В обменниках изменения следующие:

  • покупка – 11,35 гривны за злотый (-3 копейки);
  • продажа – 11,45 гривны за злотый (-5 копеек).

Сколько сегодня надо гривен, чтобы купить 100 злотых?

  • для приобретения 100 злотых в банке необходимо ориентировочно – 1 155 гривен;
  • в обменнике такая покупка обойдется в примерно – 1 145 гривен.

Какую сумму можно получить за 100 злотых сейчас?

  • если обменять 100 злотых в банке, можно получить в среднем – 1 100 гривен;
  • при обмене 100 злотых в обменнике можно выручить уже – 1 135 гривен.