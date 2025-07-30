Як змінився офіційний курс злотого в Україні?

30 липня, офіційний курс злотого склав – 11,27 гривні (-16 копійок, порівняно з 29 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках:

купівля – 11 гривень за злотий (-5 копійок, якщо порівнювати з 29 липня);

продаж – 11,55 гривні за злотий (-8 копійок).

В обмінниках зміни такі:

купівля – 11,35 гривні за злотий (-3 копійки);

продаж – 11,45 гривні за злотий (-5 копійок).

Скільки сьогодні треба гривень, щоб купити 100 злотих?

для придбання 100 злотих у банку необхідно орієнтовно – 1 155 гривень;

в обміннику така покупка обійдеться у приблизно – 1 145 гривень.

Яку суму можна отримати за 100 злотих зараз?