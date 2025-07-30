Як змінився офіційний курс злотого в Україні?
30 липня, офіційний курс злотого склав – 11,27 гривні (-16 копійок, порівняно з 29 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Межа бідності в Україні: який прожитковий мінімум вказує на скрутне фінансове становище
Як змінився курс злотого у банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках:
- купівля – 11 гривень за злотий (-5 копійок, якщо порівнювати з 29 липня);
- продаж – 11,55 гривні за злотий (-8 копійок).
В обмінниках зміни такі:
- купівля – 11,35 гривні за злотий (-3 копійки);
- продаж – 11,45 гривні за злотий (-5 копійок).
Скільки сьогодні треба гривень, щоб купити 100 злотих?
- для придбання 100 злотих у банку необхідно орієнтовно – 1 155 гривень;
- в обміннику така покупка обійдеться у приблизно – 1 145 гривень.
Яку суму можна отримати за 100 злотих зараз?
- якщо обміняти 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 100 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику можна виручити уже – 1 135 гривень.