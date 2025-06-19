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19 червня, 09:48
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Хвилюватися не варто: як подорожчав злотий у другій половині червня

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Станом на 19 червня, офіційний курс злотого в Україні становить 11,21 гривні, що на 2 копійки менше, ніж 18 червня.
  • У банках курс купівлі злотого складає 10,80 гривні, продажу – 11,50 гривні, тоді як в обмінниках купівля – 11,15 гривні, продаж – 11,29 гривні.

Курс злотого протягом червня не зазнавав вагомих змін. Ті коливання, що відбувалися, не були вагомі і майже не відчувалися.

Що відбувається з офіційним курсом злотого в Україні зараз

Станом на 19 червня, офіційний курс злотого складає – 11,21 гривні (-2 копійки, порівняно з 18 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого в Україні та обмінниках

Як повідомляє "Мінфін", середній банківський курс злотого змінився таким чином:

  • купівля – 10,80 гривні за злотий (-5 копійок, якщо порівнювати з 18 червня);
  • продаж – 11,50 гривні за злотий (-5 копійок).

А от в обмінниках середній курс злотого уже такий:

  • купівля – 11,15 гривні за злотий (без змін);
  • продаж – 11,29 гривні за злотий (+1 копійка).

За скільки сьогодні можна придбати 100 злотих

  • сьогодні придбати 100 злотих у банку можна за приблизно – 1 150 гривень;
  • купити 100 злотих в обміннику можна за орієнтовно – 1 129 гривень.

Скільки можна отримати гривень, при обміні 100 злотих зараз

  • якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 080 гривень;
  • при обміні 100 злотих в обміннику, можна виручити приблизно – 1 115 гривень.