Хвилюватися не варто: як подорожчав злотий у другій половині червня

Курс злотого протягом червня не зазнавав вагомих змін. Ті коливання, що відбувалися, не були вагомі і майже не відчувалися.

Що відбувається з офіційним курсом злотого в Україні зараз Станом на 19 червня, офіційний курс злотого складає – 11,21 гривні (-2 копійки, порівняно з 18 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Стане лише гірше: чому для України невигідний конфлікт Ізраїлю та Ірану Як змінився курс злотого в Україні та обмінниках Як повідомляє "Мінфін", середній банківський курс злотого змінився таким чином: купівля – 10,80 гривні за злотий (-5 копійок, якщо порівнювати з 18 червня);

продаж – 11,50 гривні за злотий (-5 копійок). А от в обмінниках середній курс злотого уже такий: купівля – 11,15 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,29 гривні за злотий (+1 копійка). За скільки сьогодні можна придбати 100 злотих сьогодні придбати 100 злотих у банку можна за приблизно – 1 150 гривень;

купити 100 злотих в обміннику можна за орієнтовно – 1 129 гривень. Скільки можна отримати гривень, при обміні 100 злотих зараз якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 080 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, можна виручити приблизно – 1 115 гривень.