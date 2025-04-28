28 квітня, 10:36
Тримаємо руку на пульсі як змінився курс злотого після вихідних
Основні тези
- Офіційний курс злотого в Україні станом на 28 квітня становить 11,10 гривень, що на 1 копійку більше, ніж 25 квітня.
- Середній курс в банках: купівля - 10,70 гривень, продаж - 11,35 гривень; в обмінниках: купівля - 10,91 гривень, продаж - 11,05 гривень.
Курс злотого стабілізувався. Після закінчення великодніх свят, різких коливань не відбувалося. Зараз коливання, що відбуваються, майже невідчутні.
Як змінився офіційний курс злотого
Станом на 28 квітня, офіційний курс злотого в Україні становить – 11,10 гривень (+1 копійка, порівняно з 25 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Який зараз курс злотого у банках та обмінниках
За даними "Мінфіну" середній курс злотого в банках після вихідних змінився так:
- купівля – 10,70 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 25 квітня);
- продаж – 11,35 гривні за злотий (без змін).
В обмінниках ситуація також вагомо не змінилась:
- купівля – 10,91 гривні за злотий (+1 копійка);
- продаж – 11,05 гривні за злотий (+1 копійка).
Скільки треба гривень для придбання 100 злотих сьогодні
- щоб купити 100 злотих сьогодні у банку, потрібно мати приблизно – 1 135 гривень;
- для придбання 100 злотих в обміннику необхідно мати уже – 1 105 гривень.
Скільки можна отримати при обміні 100 злотих сьогодні
- при обміні 100 злотих сьогодні в банку можна отримати приблизно – 1 070 гривень;
- якщо обмінювати 100 злотих в обміннику, можна виручити орієнтовно – 1 091 гривень.