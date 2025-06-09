Укр Рус
Економіка Новини економіки Як змінився курс злотого після перших червневих вихідних у 2025 році
9 червня, 10:01
1

Як змінився курс злотого після перших червневих вихідних у 2025 році

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Станом на 9 червня, офіційний курс злотого склав 11,02 гривні, що на 4 копійки менше порівняно з 6 червня.
  • Середній курс злотого у банках: купівля – 10,80 гривні, продаж – 11,45 гривні; в обмінниках: купівля – 11,05 гривні, продаж – 11,15 гривні.

Курс злотого не зазнав вагомих змін у червні. Коливання, які відбувалися – незначні. Зокрема, зараз відчутне зниження курсу.

Який офіційний курс злотого 9 червня

Станом на 9 червня, офіційний курс злотого склав – 11,02 гривні (-4 копійки, порівняно з 6 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Щонайменше мінімалку: яку пенсію отримуватиме українець із зарплатою 26 000 гривень

Як змінився курс злотого у банках та обмінниках

Як показують дані "Мінфіну", середній курс злотого у банках, за вихідні змінився таким чином:

  • купівля – 10,80 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 6 червня);
  • продаж – 11,45 гривні за злотий (+5 копійок).

А от в обмінниках середній курс злотого такий:

  • купівля – 11,05 гривні за злотий (без змін);
  • продаж – 11,15 гривні за злотий (без змін).

За скільки сьогодні можна придбати 100 злотих

  • у банку 100 злотих сьогодні можна придбати за орієнтовно – 1 145 гривень;
  • в обміннику 100 злотих можна купити за приблизно – 1 115 гривень.

Яку суму можна виручити за 100 злотих 9 червня

  • якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати приблизно – 1 080 гривень;
  • при обміні 100 злотих в обміннику, можна виручити в середньому  – 1 105 гривень.