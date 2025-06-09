Як змінився курс злотого після перших червневих вихідних у 2025 році

Курс злотого не зазнав вагомих змін у червні. Коливання, які відбувалися – незначні. Зокрема, зараз відчутне зниження курсу.

Який офіційний курс злотого 9 червня Станом на 9 червня, офіційний курс злотого склав – 11,02 гривні (-4 копійки, порівняно з 6 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Щонайменше мінімалку: яку пенсію отримуватиме українець із зарплатою 26 000 гривень Як змінився курс злотого у банках та обмінниках Як показують дані "Мінфіну", середній курс злотого у банках, за вихідні змінився таким чином: купівля – 10,80 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 6 червня);

продаж – 11,45 гривні за злотий (+5 копійок). А от в обмінниках середній курс злотого такий: купівля – 11,05 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,15 гривні за злотий (без змін). За скільки сьогодні можна придбати 100 злотих у банку 100 злотих сьогодні можна придбати за орієнтовно – 1 145 гривень;

в обміннику 100 злотих можна купити за приблизно – 1 115 гривень. Яку суму можна виручити за 100 злотих 9 червня якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати приблизно – 1 080 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, можна виручити в середньому – 1 105 гривень.