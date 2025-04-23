23 квітня, 10:06
Ситуація змінюється: що відбувається зі злотим після 20 квітня
Основні тези
- Офіційний курс злотого в Україні на 23 квітня складає 11,15 гривні, що на 2 копійки менше порівняно з 22 квітня.
- Курс злотого в обмінниках: купівля – 10,88 гривні за злотий (+3 копійки), продаж – 11,05 гривні за злотий (без змін).
Злотий помітно подорожчав у другій половині квітня. Ситуація поступово стабілізується.
Як змінився офіційний курс злотого в Україні 23 квітня
Офіційний курс злотого, станом на 23 квітня, складає – 11,15 гривні (-2 копійки, порівняно з 22 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Курс злотого в банках та обмінниках
Середній банківський курс злотого, як повідомляє "Мінфін", зараз змінився таким чином:
- купівля – 10,55 гривні за злотий (без змін, порівняно з 22 квітня);
- продаж – 11,25 гривні за злотий (без змін).
В обмінниках, своєю чергою, середній курс змінився так:
- купівля – 10,88 гривні за злотий (+3 копійки);
- продаж – 11,05 гривні за злотий (без змін).
Яка сума потрібна, щоб купити 100 злотих сьогодні
- щоб купити 100 злотих в банку сьогодні, потрібно мати приблизно – 1 125 гривень;
- для придбання 100 злотих в обміннику необхідно уже – 1 105 гривень.
Скільки гривень можна виручити за 100 злотих сьогодні
- якщо здавати 100 злотих у банку, можна отримати приблизно – 1 055 гривень;
- при обміні 100 злоти в обміннику, є можливість отримати орієнтовно – 1 088 гривень.