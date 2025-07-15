Зараз саме час купувати: як подешевшав злотий в середині липня 2025

Курс злотого у липні продовжує бути стабільним. Коливання, які відбуваються зараз, майже не відчуваються. Зокрема, в середині липня можна помітити незначне здешевшання цієї валюти.

Який офіційний курс злотого зараз? 15 липня, офіційний курс злотого – 11,48 гривні (-9 копійок, порівняно з 7 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ Читайте також Майже 3 мільярди за Pin-Up: в Україні відбулася найбільша конфіскація в історії Який курс злотого у банках і обмінниках 15 липня? Як зазначає "Мінфін", в банках середній курс злотого зараз такий: купівля – 11,15 гривні за злотий (-10 копійок, якщо порівнювати з 7 липня);

продаж – 11,65 гривні за злотий (-15 копійок). В обмінниках також зміни відчутні: купівля – 11,45 гривні за злотий (-9 копійок);

продаж – 11,55 гривні за злотий (-12 копійок). Скільки треба гривень, щоб купити 100 злотих сьогодні? щоб купити 100 злотих у банку, потрібно мати орієнтовно – 1 165 гривень;

для покупки 100 злотих в обміннику, необхідно уже приблизно – 1 155 гривень. Яку суму можна виручити за 100 злотих зараз? при обміні 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 115 гривень;

якщо обмінювати 100 злотих в обміннику, є можливість виручити в середньому – 1 145 гривень.