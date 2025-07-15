Який офіційний курс злотого зараз?
15 липня, офіційний курс злотого – 11,48 гривні (-9 копійок, порівняно з 7 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ
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Який курс злотого у банках і обмінниках 15 липня?
Як зазначає "Мінфін", в банках середній курс злотого зараз такий:
- купівля – 11,15 гривні за злотий (-10 копійок, якщо порівнювати з 7 липня);
- продаж – 11,65 гривні за злотий (-15 копійок).
В обмінниках також зміни відчутні:
- купівля – 11,45 гривні за злотий (-9 копійок);
- продаж – 11,55 гривні за злотий (-12 копійок).
Скільки треба гривень, щоб купити 100 злотих сьогодні?
- щоб купити 100 злотих у банку, потрібно мати орієнтовно – 1 165 гривень;
- для покупки 100 злотих в обміннику, необхідно уже приблизно – 1 155 гривень.
Яку суму можна виручити за 100 злотих зараз?
- при обміні 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 115 гривень;
- якщо обмінювати 100 злотих в обміннику, є можливість виручити в середньому – 1 145 гривень.