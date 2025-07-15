Какой официальный курс злотого сейчас?

15 июля, официальный курс злотого – 11,48 гривны (-9 копеек, по сравнению с 7 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ

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Какой курс злотого в банках и обменниках 15 июля?

Как отмечает "Минфин", в банках средний курс злотого сейчас такой:

покупка – 11,15 гривны за злотый (-10 копеек, если сравнивать с 7 июля);

продажа – 11,65 гривны за злотый (-15 копеек).

В обменниках также изменения ощутимы:

покупка – 11,45 гривны за злотый (-9 копеек);

продажа – 11,55 гривны за злотый (-12 копеек).

Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых сегодня?

чтобы купить 100 злотых в банке, нужно иметь ориентировочно – 1 165 гривен;

для покупки 100 злотых в обменнике, необходимо уже примерно – 1 155 гривен.

Какую сумму можно выручить за 100 злотых сейчас?