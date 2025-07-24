24 липня, 09:25
Зберігається стабільність: як змінився курс злотого наприкінці липня 2025 року
Основні тези
- Станом на 24 липня офіційний курс злотого в Україні становить 11,51 гривні, що на 2 копійки більше, ніж 23 липня.
- У банках курс злотого: купівля - 11,10 гривень, продаж - 11,65 гривні; в обмінниках: купівля - 11,40 гривень, продаж - 11,52 гривні.
Протягом липня курс злотого в Україні залишався стабільним. Зміни, що відбувалися, були майже невідчутні.
Який офіційний курс злотого зараз?
Станом на 24 липня, офіційний курс злотого – 11,51 гривні (+2 копійки, порівняно з 23 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Українці можуть втратити пенсії та страхові виплати: хто під загрозою та як цього уникнути
Як змінився курс злотого у банках та обмінниках?
У банках середній курс злотого, як показують дані видання "Мінфін", змінились таким чином:
- купівля – 11,10 гривень за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 23 липня);
- продаж – 11,65 гривні за злотий (+5 копійок).
В обмінниках ситуація виглядає так:
- купівля – 11,40 гривні за злотий (без змін);
- продаж – 11,52 гривні за злотий (+2 копійки).
Яка сума гривень потрібна, щоб купити 100 злотих 24 липня?
- аби придбати 100 злотих у банку, необхідно орієнтовно – 1 165 гривень;
- а в обміннику для покупки 100 злотих потрібно уже – 1 152 гривень.
Скільки гривень можна виручити за 100 злотих зараз?
- при обміні 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 110 гривень;
- якщо обмінювати 100 злотих в обміннику, вдасться виручити приблизно – 1 140 гривень.