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24 липня, 09:25
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Зберігається стабільність: як змінився курс злотого наприкінці липня 2025 року

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Станом на 24 липня офіційний курс злотого в Україні становить 11,51 гривні, що на 2 копійки більше, ніж 23 липня.
  • У банках курс злотого: купівля - 11,10 гривень, продаж - 11,65 гривні; в обмінниках: купівля - 11,40 гривень, продаж - 11,52 гривні.

Протягом липня курс злотого в Україні залишався стабільним. Зміни, що відбувалися, були майже невідчутні.

Який офіційний курс злотого зараз?

Станом на 24 липня, офіційний курс злотого – 11,51 гривні (+2 копійки, порівняно з 23 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках?

У банках середній курс злотого, як показують дані видання "Мінфін", змінились таким чином:

  • купівля – 11,10 гривень за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 23 липня);
  • продаж – 11,65 гривні за злотий (+5 копійок).

В обмінниках ситуація виглядає так:

  • купівля – 11,40 гривні за злотий (без змін);
  • продаж – 11,52 гривні за злотий (+2 копійки).

Яка сума гривень потрібна, щоб купити 100 злотих 24 липня?

  • аби придбати 100 злотих у банку, необхідно орієнтовно – 1 165 гривень;
  • а в обміннику для покупки 100 злотих потрібно уже – 1 152 гривень.

Скільки гривень можна виручити за 100 злотих зараз?

  • при обміні 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 110 гривень;
  • якщо обмінювати 100 злотих в обміннику, вдасться виручити приблизно – 1 140 гривень.