Какой официальный курс злотого сейчас?
По состоянию на 24 июля, официальный курс злотого – 11,51 гривны (+2 копейки, по сравнению с 23 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс злотого в банках и обменниках?
В банках средний курс злотого, как показывают данные издания "Минфин", изменились следующим образом:
- покупка – 11,10 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 23 июля);
- продажа – 11,65 гривны за злотый (+5 копеек).
В обменниках ситуация выглядит так:
- покупка – 11,40 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,52 гривны за злотый (+2 копейки).
Какая сумма гривен нужна, чтобы купить 100 злотых 24 июля?
- чтобы приобрести 100 злотых в банке, необходимо ориентировочно – 1 165 гривен;
- а в обменнике для покупки 100 злотых нужно уже – 1 152 гривен.
Сколько гривен можно выручить за 100 злотых сейчас?
- при обмене 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 110 гривен;
- если обменивать 100 злотых в обменнике, удастся выручить примерно – 1 140 гривен.